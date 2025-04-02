Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seluruh Buruh Sritex yang Terkena PHK Bakal Kerja Lagi Usai Dapat Investor Baru

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |20:47 WIB
Seluruh Buruh Sritex yang Terkena PHK Bakal Kerja Lagi Usai Dapat Investor Baru
Seluruh Buruh Sritex yang Terkena PHK Bakal Kerja Lagi Usai Dapat Investor Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seluruh buruh eks PT Sri Rejeki Isman Textile Tbk (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan direkrut usai mendapat investor baru dari sebuah perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini dijanjikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer alias Noel.

"Pertama, yang mantan di PHK itu, akan di rekrutmen kembali. Semua dong, semua harus kita rekrut," kata Noel saat ditemui di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2025).

1. Buruh Sritex

Noel menyebut perihal Tunjangan Hari Raya (THR) eks buruh Sritex sudah ditutup dengan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun, Ia mempersilahkan buruh untuk menuntut haknya ketika sudah kembali bekerja di Sritex.

"Mereka sudah dapat JHT, nanti JKP, kemudian nanti ke depan semoga mereka THR-nya secepatnya dibayar. Soal belum, saya belum tahu. Belum cek. Tapi kan dengan dapatnya JHT dan JKP, mereka sudah terpenuhi. Tinggal nanti kan mereka menuntut buat lebaran kemarin. Sudah, nanti kan mereka kerja, ya kita uber tuh THR-nya supaya dibayar sama pengusahanya atau sama kurator," ucap Noel.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143421/pegawai_sritex-nlJF_large.jpg
Puluhan Ribu Eks Buruh Sritex Belum Terima Pesangon Usai Bos Jadi Tersangka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142240/sritex-zPWN_large.jpg
Erick Thohir Bicara Nasib Sritex dengan Utang Rp29,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/320/3141536/mantan_komut_sritex_jadi_tersangka-tS8G_large.png
4 Fakta Bos Sritex, Pejabat Bank BJB hingga Eks Dirut Bank DKI Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141400/sritex-IEtm_large.png
Wamenaker Sebut Ratusan Eks Buruh Sritex Sudah Kerja Lagi di Pabrik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141136/bos_sritex-jnUt_large.jpg
Ternyata Bos Sritex Iwan Lukminto Pakai Uang Korupsi Rp692 Miliar untuk Bayar Utang dan Beli Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141153/sritex-3Etp_large.png
Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kredit, Bagaimana Nasib Pesangon Mantan Karyawan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement