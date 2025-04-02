Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Orang Paling Kaya di China 2025, Bos TikTok Juaranya Punya Harta Rp1.092 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |13:10 WIB
5 Orang Paling Kaya di China 2025, Bos TikTok Juaranya Punya Harta Rp1.092 Triliun
Jumlah Orang Kaya di China Bertambah di 2025. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Harta kekayaan para miliarder China meroket USD1,68 triliun atau naik 26% dari USD1,33 triliun di 2025. Jumlah tersebut juga meroket dibanding 2024 sebesar USD1,67 triliun. 

1. Harta Kekayaan Miliarder China

Kenaikan harta tersebut juga meningkatkan jumlah orang kaya di China. Tahun ini jumlah miliarder mencapai 450 orang atau naik dari tahun sebelumnya sebanyak 406 miliarder. 

China pun menjadi negara kedua penyumbang jumlah miliarder terbesar. Nomor satu AS dengan jumlah 902 miliarder.

2. 5 Orang Paling Kaya di China

1. Zhang Yiming harta USD65,5 miliar atau setara Rp1.092 triliun.
2. Zhong Shanshan harta USD57,7 miliar atau setara Rp963 triliun
3. Ma Huateng harta USD56,2 miliar atau setara Rp937 triliun.
4. Lei Jun harta USD43,5 miliar atau setara Rp726 triliun. 
5. Colin Huang harta USD42,3 miliar atau setara Rp706 triliun. 

 

