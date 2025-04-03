Saham Teknologi Motor Penggerak Pasar Saham, Tesla Meroket 5,3%

JAKARTA - Saham-saham teknologi melesat di bursa saham AS. Hal ini terjadi sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan besaran tarif dagangnya.

Bahkan saham-saham teknologi menjadi motor penguatan Wall Street pada perdagangan Rabu waktu setempat. Tesla (NASDAQ:TSLA) melonjak 5,3% setelah laporan Politico mengungkapkan Trump memberi tahu kabinetnya bahwa CEO Tesla, Elon Musk akan segera mundur dari pemerintahannya.

Sebelumnya saham Tesla sempat lesu karena laporan penjualan kendaraan kuartal pertama yang turun 13%. Namun kabar akan mundurnya Elon Musk telah mendorong pemulihan harga saham Tesla.

Penguatan Tesla juga mendorong sektor consumer discretionary, yang naik 2%, menjadi sektor dengan kinerja terbaik di S&P 500.

Adapun saham teknologi lainnya, Amazon (NASDAQ:AMZN) naik 2% setelah muncul laporan bahwa perusahaan tengah mengajukan penawaran untuk mengakuisisi platform video pendek TikTok.

Melansir Investing, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 235,36 poin atau 0,56% ke 42.225,32, S&P 500 menguat 37,90 poin atau 0,67% ke 5.670,97, dan Nasdaq Composite melonjak 151,16 poin atau 0,87% ke 17.601,05.

Namun setelah pasar tutup, pernyataan Trump mengenai kebijakan tarif dagang membuat pasar berjangka anjlok.

Futures S&P 500 turun 1,6%, sedangkan Nasdaq futures merosot 2,4%. Ini mengindikasikan bahwa pasar bisa mengalami penurunan tajam saat dibuka kembali perdagangan Kamis 3 April 2025.

Dalam pidato yang disampaikan setelah penutupan pasar saham, Trump mengumumkan kebijakan tarif dasar 10% untuk semua barang impor ke AS, serta tarif lebih tinggi terhadap negara-negara mitra dagang utama.