Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Teknologi Motor Penggerak Pasar Saham, Tesla Meroket 5,3%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |09:26 WIB
Saham Teknologi Motor Penggerak Pasar Saham, Tesla Meroket 5,3%
Saham Teknologi Cuan Sebelum Trump Umumkan Tarif Dagang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Saham-saham teknologi melesat di bursa saham AS. Hal ini terjadi sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan besaran tarif dagangnya. 

Bahkan saham-saham teknologi menjadi motor penguatan Wall Street pada perdagangan Rabu waktu setempat. Tesla (NASDAQ:TSLA) melonjak 5,3% setelah laporan Politico mengungkapkan Trump memberi tahu kabinetnya bahwa CEO Tesla, Elon Musk akan segera mundur dari pemerintahannya.

Sebelumnya saham Tesla sempat lesu karena laporan penjualan kendaraan kuartal pertama yang turun 13%. Namun kabar akan mundurnya Elon Musk telah mendorong pemulihan harga saham Tesla. 

Penguatan Tesla juga mendorong sektor consumer discretionary, yang naik 2%, menjadi sektor dengan kinerja terbaik di S&P 500.

Adapun saham teknologi lainnya, Amazon (NASDAQ:AMZN) naik 2% setelah muncul laporan bahwa perusahaan tengah mengajukan penawaran untuk mengakuisisi platform video pendek TikTok.

Melansir Investing, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 235,36 poin atau 0,56% ke 42.225,32, S&P 500 menguat 37,90 poin atau 0,67% ke 5.670,97, dan Nasdaq Composite melonjak 151,16 poin atau 0,87% ke 17.601,05.

Namun setelah pasar tutup, pernyataan Trump mengenai kebijakan tarif dagang membuat pasar berjangka anjlok. 

Futures S&P 500 turun 1,6%, sedangkan Nasdaq futures merosot 2,4%. Ini mengindikasikan bahwa pasar bisa mengalami penurunan tajam saat dibuka kembali perdagangan Kamis 3 April 2025. 

Dalam pidato yang disampaikan setelah penutupan pasar saham, Trump mengumumkan kebijakan tarif dasar 10% untuk semua barang impor ke AS, serta tarif lebih tinggi terhadap negara-negara mitra dagang utama. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174558//presiden_as_donald_trump-0V3r_large.jpg
36 Warga Palestina Tewas saat Trump Sebut Gencatan Senjata di Gaza Segera Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174531//trump-nBmU_large.jpg
Trump Umumkan Penarikan Awal Pasukan dari Gaza Tunggu Jawaban Hamas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174363//ilustrasi-Oevs_large.jpg
Respons Trump, Hamas Setujui Sebagian Proposal Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174340//hamas-lcNW_large.jpg
Trump Ultimatum Hamas Terima Proposal Perdamaian di Gaza hingga Hari Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174279//presiden_as_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-Ghkj_large.jpg
Menlu Pakistan Ungkap Proposal Perdamaian Gaza Trump Berbeda dengan Versi Negara Arab dan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173911//trump-XIT7_large.jpg
Pemerintah AS Shutdown hingga Trump Ancam PHK Besar-besaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement