Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Tarif Listrik April-Juni 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |05:15 WIB
Daftar Lengkap Tarif Listrik April-Juni 2025
Daftar Lengkap Tarif Listrik April-Juni 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar lengkap tarif listrik April-Juni untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Kementerian ESDM memutuskan tarif listrik tetap atau tidak mengalami kenaikan jelang Lebaran.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh pemerintah," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

1. Tarif Listrik 24 Golongan

Selain itu, untuk tarif tenaga listrik 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap mendapat subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Adapun, tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 ditetapkan menggunakan realisasi parameter ekonomi makro bulan November 2024 hingga Januari 2025, di mana secara akumulasi seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193058/tarif_listrik-2iCI_large.jpg
4 Fakta Tarif Listrik PLN 2026 Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193051/listrik_pln-vIXz_large.jpg
Tarif Listrik PLN Tidak Naik Januari-Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192140/bahlil-jN4f_large.jpg
Bahlil Sebut Masih Ada 35 Ribu Rumah di Aceh Belum Teraliri Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3191023/listrik-908Q_large.jpg
Listrik Kembali Menyala Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188370/listrik-6AWZ_large.jpg
Transformasi Energi, Ini Peluang Besar Sektor Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187703/bahlil-4Sum_large.jpg
Bahlil Janjikan Pasokan Listrik di Tapanuli Tengah Pulih Total Jumat Besok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement