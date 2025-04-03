Perang Dagang Dimulai, Trump Umumkan Tarif Impor Baru!

Presiden Trump Memberlakukan Tarif Timbal Balik terhadap Sejumlah Negara, Termasuk Indonesia. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif dasar 10% untuk semua barang impor ke AS. Trump juga memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

"Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami," kata Trump saat mengumumkan kebijakan tersebut, dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (3/4/2025).

Trump menegaskan bahwa AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif dagang tersebut untuk mengurangi pajak dan membayar utang.

Trump pun menunjukan sebuah bagan besar berjudul 'Tarif Timbal Balik'.

Bagan yang diangkat Trump memiliki tiga kolom. Kolom pertama daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS.

Sedangkan kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

Menurut Trump, negara-negara lain telah memperlakukan AS dengan buruk karena mengenakan tarif yang tidak proporsional pada impor AS. Dirinya menilai hal tersebut sebagai kecurangan.