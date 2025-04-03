Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perang Dagang Dimulai, Trump Umumkan Tarif Impor Baru!

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |08:38 WIB
Perang Dagang Dimulai, Trump Umumkan Tarif Impor Baru!
Presiden Trump Memberlakukan Tarif Timbal Balik terhadap Sejumlah Negara, Termasuk Indonesia. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif dasar 10% untuk semua barang impor ke AS. Trump juga memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

"Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami," kata Trump saat mengumumkan kebijakan tersebut, dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (3/4/2025). 

Trump menegaskan bahwa AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif dagang tersebut untuk mengurangi pajak dan membayar utang. 

Trump pun menunjukan sebuah bagan besar berjudul 'Tarif Timbal Balik'.

Bagan yang diangkat Trump memiliki tiga kolom. Kolom pertama daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS.

Sedangkan kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

Menurut Trump, negara-negara lain telah memperlakukan AS dengan buruk karena mengenakan tarif yang tidak proporsional pada impor AS. Dirinya menilai hal tersebut sebagai kecurangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/18/3193964//presiden_as_donald_trump-6EPn_large.jpg
Trump Bidik Greenland, Sekutu NATO Bereaksi Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/18/3193829//presiden_kolombia_gustavo_petro-PEUp_large.jpg
Tanggapi Ancaman Trump, Presiden Kolombia Bersumpah Angkat Senjata Pertahankan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/18/3193758//menteri_dalam_negeri_kolombia_armando_benedetti-MHDj_large.jpg
Diancam Trump, Kolombia Bakal Terus Perangi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/455/3193727//presiden_venezuela-hUsN_large.jpg
Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193713//presiden_amerika_serikat_donald_trump-UIgF_large.jpg
Setelah Culik Maduro, Trump Ulangi Ancaman Aneksasi Greenland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/627/3193635//scope_trump-b5tD_large.jpg
Terbongkar! Alasan Trump Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Istri 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement