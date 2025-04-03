Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Jadi Korban Tarif Impor Trump, Segini Besarannya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |10:00 WIB
Indonesia Jadi Korban Tarif Impor Trump, Segini Besarannya
AS Kenakan Tarif Dagang pada Indonesia. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) resmi menetapkan tarif terhadap barang-barang impor yang masuk AS. Kebijakan ini dikenakan pada Indonesia. 

Bila melihat bagan besar yang diangkat Presiden AS Donald Trump saat mengumumkan tarif dagang AS. Terlihat bahwa Indonesia mengenakan tarif 64% untuk barang-barang dari AS.

Oleh karena itu, AS juga mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di AS.

"Mereka mengenakan biaya kepada kami, kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah?" ujar Trump, dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (3/4/2025). 

Trump juga secara spesifik menunjuk China dan Uni Eropa. 

"Mereka menipu kami. Sungguh menyedihkan melihatnya. Sungguh menyedihkan," ujar Trump. 

Chia mengenakan barang-barang dari AS hingga 67%. AS pun mengenakan tarif terhadap barang-barang yang masuk AS hingga 34%. Sedangkan Uni Eropa mengenakan tarif terhadap barang AS sebesar 39% dan AS mengenakan tarif terhadap barang Uni Eropa 20%.

"Jadi, tarif tersebut tidak akan berlaku secara timbal balik. Saya bisa saja melakukan itu, ya, tetapi akan sulit bagi banyak negara," kata Trump.

 

