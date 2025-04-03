Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Saling Serang Tarif Dagang, Siapa yang Diuntungkan?  

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |13:15 WIB
Saling Serang Tarif Dagang, Siapa yang Diuntungkan?  
Saling Serang Tarif Dagang, Siapa yang Diuntungkan?  (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perang dagang semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif dagang 10% untuk semua barang impor ke AS. Trump juga memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara. 

Melansir BBC Indonesia, Kamis (3/4/2025), ada beberapa tarif yang sudah ditetapkan dan siap diberlakukan di AS, di antaranya tarif untuk suku cadang mobil mulai berlaku pada Mei. 

Adapun AS mengimpor sekitar delapan juta mobil per tahun, dengan nilai USD240 miliar.

AS mengenakan tarif sebesar 25% untuk barang dari Kanada dan Meksiko pada 4 Maret, dengan tarif sebesar 10% untuk impor energi dari Kanada.

Namun, kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor yang dibuat sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas AS-Meksiko-Kanada (USMCA) dikecualikan dari pengenaan tarif ini, hingga pejabat bea cukai AS merancang sistem untuk mengenakan bea masuk.

Gedung Putih mengatakan tarif terhadap Kanada dan Meksiko dimaksudkan untuk membujuk pemerintah mereka agar menghentikan migran ilegal dan fentanil (obat opioid yang dibuat secara ilegal) ke AS.

Sebelumnya, pada 4 Februari, AS mengenakan tarif menyeluruh sebesar 10% terhadap barang-barang dari China, yang kemudian dinaikkan menjadi 20% pada 4 Maret.

Kendati begitu, impor barang dengan nilai kurang dari USD800 dikecualikan.

Perang Dagang Dimulai

China merespons kebijakan tarif Trump dengan mengenakan pajak 10-15% atas barang-barang dari AS seperti produk pertanian.

Sementara itu, Kanada telah membalas dengan mengenakan tarif atas impor AS senilai lebih dari USD40 miliar.

Adapun Meksiko menunda penerapan tarif balasan.

Pada 12 Maret silam, AS memperkenalkan pengenaan tarif sebesar 25% terhadap impor baja dan alumunium dari semua negara di seluruh dunia.

Pengenaan tarif ini secara khusus berdampak pada Kanada, Brazil, Meksiko, Korea Selatan, Vietnam dan Jepang, yang merupakan eksportir logam terbesar ke AS.

Uni Eropa kemudian membalas dengan mengenakan tarif pada barang-barang AS senilai USD28 miliar mulai 1 April, termasuk kapal, wiski bourbon, dan sepeda motor.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174558//presiden_as_donald_trump-0V3r_large.jpg
36 Warga Palestina Tewas saat Trump Sebut Gencatan Senjata di Gaza Segera Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174531//trump-nBmU_large.jpg
Trump Umumkan Penarikan Awal Pasukan dari Gaza Tunggu Jawaban Hamas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174363//ilustrasi-Oevs_large.jpg
Respons Trump, Hamas Setujui Sebagian Proposal Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174340//hamas-lcNW_large.jpg
Trump Ultimatum Hamas Terima Proposal Perdamaian di Gaza hingga Hari Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174279//presiden_as_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-Ghkj_large.jpg
Menlu Pakistan Ungkap Proposal Perdamaian Gaza Trump Berbeda dengan Versi Negara Arab dan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173911//trump-XIT7_large.jpg
Pemerintah AS Shutdown hingga Trump Ancam PHK Besar-besaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement