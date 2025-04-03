Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Negara Asean Kena Tarif Impor Trump, Kamboja Paling Besar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |13:48 WIB
Daftar Negara Asean Kena Tarif Impor Trump, Kamboja Paling Besar
AS Berlakukan Tarif Dagang Bagi Barang-Barang Impor. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan kebijakan tarif impor baru pada sejumlah negara, termasuk Asia Tenggara. Tarif impor yang dikenakan mulai dari 10% hingga lebih 40%. 

Trump akan mengenakan tarif tinggi pada puluhan negara yang menjalankan surplus perdagangan signifikan dengan Amerika Serikat, sembari mengenakan pajak dasar 10% pada impor dari semua negara sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai keadaan darurat ekonomi.

Negara-negara Asia Tenggara pun tidak terhindarkan dari kebijakan baru dari Negeri Paman Sam tersebut. Kamboja menjadi negara di Asia Tenggara yang terkena tarif impor tertinggi yakni sebesar 49%.

Kemudian disusul Vietnam dengan pengenaan tarif sebesar 46%, Thailand sebesar 36%, Indonesia berada di urutan keempat dengan pengenaan tarif sebesar 32%. Selanjutnya, Malaysia dikenakan tarif impor sebesar 24%, Filipina sebesar 17% dan Singapura sebesar 10%. 

"Dalam banyak kasus, kawan lebih buruk daripada lawan dalam hal perdagangan. Kita mensubsidi banyak negara dan membuat mereka tetap beroperasi dan menjalankan bisnis. Mengapa kita melakukan ini? Maksud saya, pada titik mana kita mengatakan Anda harus bekerja untuk diri sendiri,” kata Trump dalam pidatonya, dilansir dari The Guardian pada Kamis (3/4).

Dengan beberapa pengecualian, berdasarkan grafik yang dibacakan Trump, tarif yang dikenakan AS pada sebagian besar negara adalah sekitar setengah dari tarif yang dikenakan negara-negara tersebut. Ada beberapa pengecualian di mana AS mengenakan tarif yang sama persis dengan tarif yang dikenakan negara-negara tersebut. 

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169676//majelis_umum_pbb-2qmu_large.jpg
Majelis Umum PBB: 142 Negara Setuju Palestina Merdeka, AS dan Israel Kompak Menolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396//apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161367//negosiasi_tarif_trump-13X7_large.jpg
Nego Tarif Trump, RI Minta Kopi hingga Nikel Bebas Bea Masuk ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161220//anindya_bakrie-8kQI_large.jpg
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160908//prabowo-Q8uP_large.jpg
Prabowo Puji Tim Ekonomi Berhasil Negosiasi Tarif Trump: Kita Tenang Tanpa Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160357//transaksi_perbankan-Z0mP_large.jpg
Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan di Tengah Meredanya Perang Dagang dan Penurunan Tarif Trump
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement