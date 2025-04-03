Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap! Ini Alasan Trump Serang Seluruh Negara dengan Tarif Dagang

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |11:10 WIB
Terungkap! Ini Alasan Trump Serang Seluruh Negara dengan Tarif Dagang
AS Terapkan Tarif Dagang Terbaru. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengungkapkan tujuan mengenakan tarif dagang terhadap barang-barang impor yang masuk negaranya. Trump mengatakan negara-negara lain telah memperlakukan AS dengan buruk karena mengenakan tarif yang tidak proporsional pada impor AS yang dinilai sebagai kecurangan.

Oleh karena itu, Trump pun menetapkan tarif dasar 10% untuk semua barang impor ke AS dan memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

"Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami," kata Trump. 

Tujuan Trump Kenakan Tarif Dagang

Trump ingin memulihkan neraca perdagangan Amerika, mengurangi kesenjangan antara seberapa banyak AS membeli dari negara lain dan seberapa banyak AS menjual kepada negara lain.

Pada 2024 silam, AS mengalami defisit perdagangan lebih dari USD900 miliar.

"Kami telah ditipu selama beberapa dekade oleh hampir setiap negara di Bumi, dan kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi," tegas Trump. 

Trump mengatakan bahwa dalam jangka waktu panjang, pengenaan tarif terhadap produk impor ini akan meningkatkan industri manufaktur AS, melindungi lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pajak, dan memacu pertumbuhan ekonomi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174558//presiden_as_donald_trump-0V3r_large.jpg
36 Warga Palestina Tewas saat Trump Sebut Gencatan Senjata di Gaza Segera Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174531//trump-nBmU_large.jpg
Trump Umumkan Penarikan Awal Pasukan dari Gaza Tunggu Jawaban Hamas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174363//ilustrasi-Oevs_large.jpg
Respons Trump, Hamas Setujui Sebagian Proposal Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174340//hamas-lcNW_large.jpg
Trump Ultimatum Hamas Terima Proposal Perdamaian di Gaza hingga Hari Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174279//presiden_as_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-Ghkj_large.jpg
Menlu Pakistan Ungkap Proposal Perdamaian Gaza Trump Berbeda dengan Versi Negara Arab dan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173911//trump-XIT7_large.jpg
Pemerintah AS Shutdown hingga Trump Ancam PHK Besar-besaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement