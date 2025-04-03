Terungkap! Ini Alasan Trump Serang Seluruh Negara dengan Tarif Dagang

JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengungkapkan tujuan mengenakan tarif dagang terhadap barang-barang impor yang masuk negaranya. Trump mengatakan negara-negara lain telah memperlakukan AS dengan buruk karena mengenakan tarif yang tidak proporsional pada impor AS yang dinilai sebagai kecurangan.

Oleh karena itu, Trump pun menetapkan tarif dasar 10% untuk semua barang impor ke AS dan memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

"Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami," kata Trump.

Tujuan Trump Kenakan Tarif Dagang

Trump ingin memulihkan neraca perdagangan Amerika, mengurangi kesenjangan antara seberapa banyak AS membeli dari negara lain dan seberapa banyak AS menjual kepada negara lain.

Pada 2024 silam, AS mengalami defisit perdagangan lebih dari USD900 miliar.

"Kami telah ditipu selama beberapa dekade oleh hampir setiap negara di Bumi, dan kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi," tegas Trump.

Trump mengatakan bahwa dalam jangka waktu panjang, pengenaan tarif terhadap produk impor ini akan meningkatkan industri manufaktur AS, melindungi lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pajak, dan memacu pertumbuhan ekonomi.