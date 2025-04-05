Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Impor Trump Bikin Rupiah Melemah Dekati Rp17.000 per USD, JK: Untungkan Eksportir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |17:46 WIB
Tarif Impor Trump Bikin Rupiah Melemah Dekati Rp17.000 per USD, JK: Untungkan Eksportir
Jusuf Kalla soal Tarif Impor Baru AS (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kebijakan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut bisa melemahkan mata uang rupiah. Bahkan, diperkirakan nilai tukar menjadi Rp17.000 per USD dalam waktu deket.

1. Pelaku Usaha Tak Perlu Risau

Merespon hal itu, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengatakan, pelaku usaha dan masyarakat tidak perlu risau dan khawatir soal potensi pelemahan rupiah. 

“Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir bahwa rupiah melemah, ada efek positif dan negatifnya,” ujar JK saat ditemui di kediamannya kawasan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025).

2. Untungkan Eksportir 

Menurutnya, depresiasi rupiah dan perkasanya mata uang Negeri Paman Sam justru menguntungkan bagi eksportir di Tanah Air. Sekalipun merugikan importir. 

“Iya USD itu naik turun ada efeknya positif san negatif. Bagi yang mengimpor negatif, bagi yang mengekspor positif,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
