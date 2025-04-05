Menhub Ungkap Persiapan Arus Balik Lebaran 2025

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan persiapan arus balik Lebaran baik jalur darat, laut, maupun udara, dilakukan maksimal demi kelancaran dan keselamatan.

"Kami akan mengelola arus balik semaksimal mungkin, seperti halnya arus mudik kemarin. Pelaksanaan arus mudik menjadi catatan dan pembelajaran dalam menyiapkan arus balik," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

1. Sejumlah Persiapan

Dia menyampaikan sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang bersinergi dengan lintas kementerian, BUMN hingga pihak terkait lainnya.

"Persiapan sarana dan prasarana tidak ada yang berubah. Kami juga tetap bersiap mengantisipasi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu," ujar Menhub.

Menhub mengatakan persiapan arus balik sudah dilakukan sejak awal, salah satunya melalui kebijakan work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja.