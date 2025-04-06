918 Ribu Kendaraan Arus Balik Lebaran 2025 Sudah Tiba di Jabotabek

918 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek di Arus Balik 2025. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 918.540 kendaraan telah kembali ke Jabotabek. Iini merupakan volume akumulasi lalu lintas (lalin) sejak H1 sampai H+3 Lebaran 2025.

Angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama dan GT Fungsional Japek II Selatan (dari arah Bandung), GT Cikupa (dari arah Merak), dan GT Ciawi (dari arah Puncak).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan, volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek meningkat 39,94% dibandingkan lalin normal, yakni 656.385 kendaraan.

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah, yaitu 480.812 kendaraan (52,3%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 233.389 kendaraan (25,4%) dari arah Barat (Merak), dan 204.339 kendaraan (22,2%) dari arah Selatan (Puncak).

“Pada H+3 libur Idul Fitri lalu lintas yang kembali ke Jabotabek di empat gerbang tol utama tercatat 238.283 kendaraan, meningkat sebesar 71,5% dari lalu lintas normal, yaitu 138.917 kendaraan,” ujar Lisye, Minggu (6/4/2025).