HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Klaim Angka Kecelakaan Menurun, Arus Mudik dan Balik Lebaran Terkendali

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |13:01 WIB
Menhub Klaim Angka Kecelakaan Menurun, Arus Mudik dan Balik Lebaran Terkendali
Menhub Klaim Angka Kecelakaan di Lebaran 2025 Menurun. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

SEMARANG – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengklaim angka kecelakaan lalu lintas pada masa mudik dan arus balik Lebaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah sampai sejauh ini laka lantas atau tingkat kecelakaan menurun. Harapan kami ini bisa kita pertahankan,” kata Dudy kepada media di GT Banyumanik, Kota Semarang, Minggu (6/4/2025). 

1. Angka Kecelakaan Turun

Penurunan angka kecelakaan menjadi indikator sistem pengamanan dan rekayasa lalu lintas selama periode mudik tahun ini

Dudy mengimbau kepada pemudik untuk tetap mewaspadai kondisi lapangan saat menempuh perjalanan. 

2. Arus Balik Lebaran

Adapun rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional bakal mulai diterapkan pada Minggu (6/4/2025) dari GT Kalikangkung KM 414 hingga GT Cikatama KM 70

“Tetap berhati-hati, waspada, jaga kondisi, tidak terlalu memaksakan diri, sehingga bisa selamat sampai tujuan,” jelasnya.

3. Arus Balik Lebaran Lancar

Menhub mengklaim bahwa arus balik Lebaran 2025 sejauh ini berjalan cukup lancar. 

Hal itu disampaikan saat ia meninjau langsung kondisi lalu lintas di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Sabtu (5/4) malam.

“Malam ini kami melihat kondisi di lapangan bersama Bapak Kakorlantas dan jajaran Jasa Marga. Arus balik sejauh ini cukup berjalan dengan lancar,” kata Dudy kepada media.

 

1 2
