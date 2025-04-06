Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Pilih Diplomasi, Bukan Balas Tarif Impor AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |17:50 WIB
RI Pilih Diplomasi, Bukan Balas Tarif Impor AS
RI Pilih Diplomasi, Bukan Balas Tarif Impor AS. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan Indonesia memilih menempuh jalur diplomasi dan negosiasi dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS). Indonesia akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tersebut.

"Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat, Minggu (6/4/2025).

1. Strategi Indonesia Hadapi Trump

Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya. Koordinasi ini dilakukan untuk merumuskan langkah strategis yang tepat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki. Sektor-sektor ini dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan melalui insentif yang tepat sasaran.

2. Penerapan Tarif Impor AS pada Indonesia

Tarif resiprokal AS akan berlaku mulai 9 April 2025, dengan beberapa produk dikecualikan, seperti barang medis dan kemanusiaan, baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, logam mulia, serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175646//keuangan-iDe4_large.jpg
Waspada Perang Dagang Berlanjut, Bagaimana Nasib Ekonomi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/18/3170718//protes_warnai_kunjungan_kenegaraan_trump_ke_inggris-ihy2_large.png
Protes Ribuan Orang Warnai Kunjungan Kenegaraan Trump ke Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/18/3170577//proyeksi_foto_trump_epstein_di_inggris-IXuc_large.jpg
Proyeksi Foto Trump-Epstein Warnai Kunjungan Kenegaraan Presiden AS di Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161977//bahlil-CQO3_large.jpg
Trump Minta Akses Penuh Mineral Kritis RI, Bahlil: Masih Omon-Omon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396//apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161367//negosiasi_tarif_trump-13X7_large.jpg
Nego Tarif Trump, RI Minta Kopi hingga Nikel Bebas Bea Masuk ke AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement