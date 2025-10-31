Respons Pertemuan Trump-Xi Jinping, Menko Airlangga: Penting Bagi Indonesia

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025, Gyeongju, Korea Selatan (Korsel) menjadi momentum strategis bagi Indonesia.

Airlangga menyebut pertemuan kedua pemimpin ekonomi terbesar dunia tersebut sebagai titik awal arah kebijakan tarif global yang lebih jelas.

Menurutnya, dinamika politik ekonomi global saat ini akan berimbas langsung pada stabilitas perdagangan kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.

“APEC ini menjadi penting karena baru saja Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu, sehingga bagi Indonesia koridor daripada tarif itu sudah mulai kelihatan jelas,” ungkap Airlangga usai menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Gyeongju, Korsel, Kamis (30/10/2025) malam.

Lebih lanjut, Airlangga juga menyoroti rangkaian kesepakatan yang terbentuk dari KTT ASEAN di Malaysia sebelumnya. Menurutnya, integrasi ekonomi kawasan semakin konkret, seiring komitmen kerja sama yang disepakati negara ASEAN dan mitra eksternal termasuk Korsel.

“Karena kemarin dari KTT ASEAN di Malaysia, apa yang ditandatangan Malaysia, apa yang disetujui dengan Kamboja, apa yang disetujui dengan Korea Selatan,” paparnya.