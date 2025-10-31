Trump-Xi Jinping Bertemu, Prabowo Kembali Negosiasi Tarif Dagang RI-AS

GYEONGJU - Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Indonesia akan kembali melanjutkan negosiasi tarif dagang yang telah ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebelumnya, Trump memutuskan tarif resiprokal sebesar 19% kepada Indonesia.



Mulanya, Prabowo ditanya awak media terkait arah kebijakan perdagangan Indonesia pasca pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025, di Gyeongju, Korea Selatan (Korsel).



"Iya, masih terus negosiasi," ujar Prabowo kepada awak media saat menanggapi kelanjutan pembicaraan tarif dagang antara Indonesia dan AS.



Prabowo menambahkan, negosiasi tersebut mencakup sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang selama ini menjadi pilar perdagangan antara kedua negara. "Iya, (komoditas andalan)," katanya.



Lebih lanjut, Prabowo pun merespons positif pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping.



"Alhamdulillah, ketemu Presiden Trump dari Amerika, jumpa dengan Presiden Xi Jinping. Saya dengar juga suasananya positif, lah." katanya.