Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Trump-Xi Jinping Bertemu, Prabowo Kembali Negosiasi Tarif Dagang RI-AS

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |23:15 WIB
Trump-Xi Jinping Bertemu, Prabowo Kembali Negosiasi Tarif Dagang RI-AS
Trump-Xi Jinping Bertemu, Prabowo Kembali Negosiasi Tarif Dagang RI-AS
A
A
A

GYEONGJU - Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Indonesia akan kembali melanjutkan negosiasi tarif dagang yang telah ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebelumnya, Trump memutuskan tarif resiprokal sebesar 19% kepada Indonesia.

Mulanya, Prabowo ditanya awak media terkait arah kebijakan perdagangan Indonesia pasca pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025, di Gyeongju, Korea Selatan (Korsel).

"Iya, masih terus negosiasi," ujar Prabowo kepada awak media saat menanggapi kelanjutan pembicaraan tarif dagang antara Indonesia dan AS.

Prabowo menambahkan, negosiasi tersebut mencakup sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang selama ini menjadi pilar perdagangan antara kedua negara. "Iya, (komoditas andalan)," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo pun merespons positif pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping.

"Alhamdulillah, ketemu Presiden Trump dari Amerika, jumpa dengan Presiden Xi Jinping. Saya dengar juga suasananya positif, lah." katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180570/prabowo-yD4U_large.jpg
Tingkatkan Kesejahteraan, Prabowo Bicara UMKM di KTT APEC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180443/menko_airlangga-9uUB_large.PNG
Respons Pertemuan Trump-Xi Jinping, Menko Airlangga: Penting Bagi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180345/prabowo-WEfL_large.png
Prabowo Instruksikan Purbaya dan Danantara Cari Solusi Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180143/prabowo_subianto-rwDm_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya hingga Airlangga Bahas Kondisi Ekonomi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179896/presiden_prabowo-HTuR_large.jpg
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299/presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement