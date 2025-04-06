Prabowo Bakal Surati Trump Sebelum Tarif Resiprokal AS Berlaku 9 April 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto siap surati Presiden AS Donald Trump untuk mendiplomasikan perihal tarif impor yang dikenakan pada Indonesia. Adapun besaran tarif impor AS terhadap barang dari Indonesia mencapai 32%.

Usai menggelar rapat koordinasi terbatas lanjutan terkait kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha untuk memastikan suara industri dalam negeri menjadi bagian dari perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan.

"Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret," ungkap Airlangga, Minggu (6/4/2026).

Pemerintah juga akan mengundang asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif AS, yang dijadwalkan pada Senin 7 April 2025.

"Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya," kata Airlangga.