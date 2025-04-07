Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

China Kecam Tarif Trump, Sistem Perdagangan Dunia Jadi Rusak!

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |10:10 WIB
China Kecam Tarif Trump, Sistem Perdagangan Dunia Jadi Rusak!
China Kecam Tarif Impor AS. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - China menilai kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) merusak sistem perdagangan dunia. China pun mengecam keras keputusan Donald Trump tersebut. 

1. Sistem Perdagangan Dunia Rusak 

Menurut Tiongkok, tindakan ini sebagai pelanggaran langsung terhadap peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan berpotensi merusak sistem perdagangan multilateral yang telah dibangun selama ini.

Presiden Trump secara resmi mengenakan tarif 25% atas seluruh impor baja dan aluminium ke Amerika Serikat dengan tujuan membantu menciptakan lapangan kerja di pabrik AS. 

Trump telah mengenakan tarif sebesar 10% untuk hampir semua produk Tiongkok sejak awal Februari, dan akan menaikkan tarif menjadi 20% pada 4 Maret 2025. Trump menyatakan bahwa tindakan itu dilakukan sebagai upaya penekanan pada Tiongkok untuk mengurangi pasokan fentanil ke Amerika Serikat.

Daftar Industri Paling Terpukul Kebijakan Tarif Trump

Pemerintah Tiongkok menganggap kebijakan tarif resiprokal AS ini melanggar aturan WTO dan mengganggu sistem perdagangan multilateral yang didasarkan pada peraturan dan tatanan ekonomi dan perdagangan internasional.

“Tindakan ini secara serius melanggar aturan WTO dan merusak sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan,” ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, Senin (7/4/2025). 

2. China Kecam AS

Tiongkok mengecam keras dengan menolak tindakan Amerika Serikat (AS) yang mengenakan tarif pada sejumlah negara, termasuk Tiongkok dengan alasan timbal balik. 

“Tiongkok dengan tegas menolak tarif yang tidak dapat diterima ini dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingan sahnya,” jelas Guo Jiakun. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175646//keuangan-iDe4_large.jpg
Waspada Perang Dagang Berlanjut, Bagaimana Nasib Ekonomi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161977//bahlil-CQO3_large.jpg
Trump Minta Akses Penuh Mineral Kritis RI, Bahlil: Masih Omon-Omon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396//apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161367//negosiasi_tarif_trump-13X7_large.jpg
Nego Tarif Trump, RI Minta Kopi hingga Nikel Bebas Bea Masuk ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161220//anindya_bakrie-8kQI_large.jpg
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160908//prabowo-Q8uP_large.jpg
Prabowo Puji Tim Ekonomi Berhasil Negosiasi Tarif Trump: Kita Tenang Tanpa Emosional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement