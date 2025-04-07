China Kecam Tarif Trump, Sistem Perdagangan Dunia Jadi Rusak!

JAKARTA - China menilai kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) merusak sistem perdagangan dunia. China pun mengecam keras keputusan Donald Trump tersebut.

1. Sistem Perdagangan Dunia Rusak

Menurut Tiongkok, tindakan ini sebagai pelanggaran langsung terhadap peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan berpotensi merusak sistem perdagangan multilateral yang telah dibangun selama ini.

Presiden Trump secara resmi mengenakan tarif 25% atas seluruh impor baja dan aluminium ke Amerika Serikat dengan tujuan membantu menciptakan lapangan kerja di pabrik AS.

Trump telah mengenakan tarif sebesar 10% untuk hampir semua produk Tiongkok sejak awal Februari, dan akan menaikkan tarif menjadi 20% pada 4 Maret 2025. Trump menyatakan bahwa tindakan itu dilakukan sebagai upaya penekanan pada Tiongkok untuk mengurangi pasokan fentanil ke Amerika Serikat.

Pemerintah Tiongkok menganggap kebijakan tarif resiprokal AS ini melanggar aturan WTO dan mengganggu sistem perdagangan multilateral yang didasarkan pada peraturan dan tatanan ekonomi dan perdagangan internasional.

“Tindakan ini secara serius melanggar aturan WTO dan merusak sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan,” ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, Senin (7/4/2025).

2. China Kecam AS

Tiongkok mengecam keras dengan menolak tindakan Amerika Serikat (AS) yang mengenakan tarif pada sejumlah negara, termasuk Tiongkok dengan alasan timbal balik.

“Tiongkok dengan tegas menolak tarif yang tidak dapat diterima ini dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingan sahnya,” jelas Guo Jiakun.