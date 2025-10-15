IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Jadi 3,2%, Ini Sebabnya

JAKARTA – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,2% pada 2025. IMF menilai pengenaan tarif perdagangan dan kondisi keuangan lebih positif dari perkiraan.

Dalam laporan World Economic Outlook, IMF menilai bahwa kesepakatan perdagangan antara AS dengan sejumlah mitra dagangnya telah menghindari dampak terburuk. Bahkan telah mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia sejak April 2025.

IMF pun memprediksi pertumbuhan PDB riil global sebesar 3,2% atau naik dari proyeksi Juli sebesar 3,0% dan proyeksi bulan April yang lebih tajam sebesar 2,8% setelah Trump memberlakukan tarif "timbal balik" yang luas dan eskalasi balasan dengan Tiongkok.

Sedangkan pada 2026, IMF memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3,1% atau tidak berubah dari proyeksi di Juli. Selain tarif yang lebih rendah dari perkiraan, output global telah didukung oleh sektor swasta yang mempercepat impor dan dengan cepat mengubah rute rantai pasokan.

"Jadi intinya, tidak seburuk yang kami takutkan, tetapi lebih buruk dari yang kami perkirakan setahun yang lalu, dan lebih buruk dari yang kami butuhkan," ujar Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, dilansir dari Reuters, Rabu (15/10/2025).

Namun demikian, IMF tetap memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini dapat menurun karena ancaman Presiden Donald Trump dapat meningkatkan tensi perang dagang antara AS dengan China.