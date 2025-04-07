Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Tekstil, Sepatu hingga Sawit Duduk Bareng Pemerintah Bahas Tarif Trump

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |12:18 WIB
Pengusaha Tekstil, Sepatu hingga Sawit Duduk Bareng Pemerintah Bahas Tarif Trump
Pengusaha dan Pemerintah Bahas Tarif Impor AS pada Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi industri di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, hari ini. Pertemuan dalam rangka menanggapi kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Berdasarkan pantauan Okezone.com, Senin (7/4/2025), setidaknya ada 8 asosiasi industri yang menghadiri langsung undangan, antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Pengusaha Elektronik (GABEL), Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara (HIPAN), Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO).

Tidak berhenti di situ, menurut informasi, ada puluhan asosiasi industri lainnya yang menghadiri undangan tersebut secara daring. Di samping itu pertemuan juga dihadiri oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

5 Negara Asean yang Paling Besar Kena Tarif Impor Trump

Pertemuan dengan para asosiasi industri sebelumnya telah direncanakan Menko Airlangga. Pada hari Minggu kemarin, Menko Airlangga telah mengumumkan akan mengumpulkan asosiasi industri dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif AS, yang dijadwalkan hari ini.

"Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya," kata Airlangga, kemarin.

Menko Airlangga menjelaskan pemerintah akan berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha untuk memastikan suara industri dalam negeri menjadi bagian dari perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan.

 

Halaman:
1 2
