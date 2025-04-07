Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah Dekati Rp17.000 per USD Efek Tarif Impor Trump

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |12:10 WIB
Rupiah Melemah Dekati Rp17.000 per USD Efek Tarif Impor Trump
Rupiah Melemah Dekati Rp17.000 per USD Efek Tarif Impor Trump. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah nyaris melemah ke level Rp17.000 per dolar AS pada hari ini. Melansir Bloomberg, pada pukul 10.27 WIB, rupiah di pasar spot berada di level 16.894 per dolar AS. 

Menurut Pengamat Pasar Uang Lukman Leong, Rupiah berpotensi tertekan melihat sentimen risk off yang masih sangat kuat dan berlanjut di pasar ekuitas dan mata uang-mata uang emerging market yang masih melemah cukup besar pagi ini. 

“Sentimen risk off dipicu oleh pernyataan Mendag AS yang memastikan tarif tidak akan ditunda, Trump juga hanya mau kesepakatan dengan China apabila defisit bisa diselesaikan,” kata Lukman pada Senin (7/4/2025).

Daftar Industri Paling Terpukul Kebijakan Tarif Trump

Lukman menyebut, tekanan pada Rupiah masih akan berkelanjutan selama perang dagang masih mengancam. Di samping itu, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan terus mengintervensi menjaga rupiah di bawah atau tidak jauh dari Rp17.000 per Dolar AS.

Sebelumnya, pasca pengumuman tarif impor baru dari Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu, BI menyampaikan bahwa pihaknya terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik. BI menjelaskan bahwa setelah pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, pasar bergerak dinamis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174436//rupiah_menguat-ixyf_large.jpeg
Rupiah Sepekan Menguat 1,05 Persen, Kembali ke Bawah Rp16.600
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172722//menkeu_purbaya-oCwp_large.jpg
Rupiah Anjlok ke Rp16.700 per Dolar AS, Purbaya Yakin Akan Naik Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172553//rupiah-qtxV_large.jpg
Rupiah Berpotensi Anjlok ke Rp17.000/USD, BI Siapkan Berbagai Upaya Stabilkan Nilai Tukar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172339//rupiah-icoZ_large.jpg
Rupiah Terus Melemah Berpotensi Anjlok ke Rp17.000 per USD Imbas Penolakan Tax Amnesty dan Sentimen Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/278/3171619//perry-9S18_large.jpg
Rupiah Melemah Imbas Pernyataan Menkeu Purbaya, Begini Kata Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/278/3171579//purbaya-nHcD_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp16.634 per USD Efek Purbaya Bikin Investor Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement