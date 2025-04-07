Rupiah Melemah Dekati Rp17.000 per USD Efek Tarif Impor Trump

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah nyaris melemah ke level Rp17.000 per dolar AS pada hari ini. Melansir Bloomberg, pada pukul 10.27 WIB, rupiah di pasar spot berada di level 16.894 per dolar AS.

Menurut Pengamat Pasar Uang Lukman Leong, Rupiah berpotensi tertekan melihat sentimen risk off yang masih sangat kuat dan berlanjut di pasar ekuitas dan mata uang-mata uang emerging market yang masih melemah cukup besar pagi ini.

“Sentimen risk off dipicu oleh pernyataan Mendag AS yang memastikan tarif tidak akan ditunda, Trump juga hanya mau kesepakatan dengan China apabila defisit bisa diselesaikan,” kata Lukman pada Senin (7/4/2025).

Lukman menyebut, tekanan pada Rupiah masih akan berkelanjutan selama perang dagang masih mengancam. Di samping itu, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan terus mengintervensi menjaga rupiah di bawah atau tidak jauh dari Rp17.000 per Dolar AS.

Sebelumnya, pasca pengumuman tarif impor baru dari Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu, BI menyampaikan bahwa pihaknya terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik. BI menjelaskan bahwa setelah pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, pasar bergerak dinamis.