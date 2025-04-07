Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Kian Melemah, Dekati Rp17.000 per USD

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |10:46 WIB
Rupiah Kian Melemah, Dekati Rp17.000 per USD
Rupiah Pagi Ini Tertekan Dolar AS. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah dibuka melemah pada perdagangan pagi ini. Rupiah terhadap dolar AS menurun sebesar 251 poin atau 1,51% menjadi Rp16.904 AS dari sebelumnya Rp16.653 per dolar AS. 

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengumumkan pengenaan tarif impor tinggi kepada puluhan negara yang menjalankan perdagangan signifikan dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini, Indonesia dikenai tarif 32%. 

Pasca kebijakan tersebut, Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa pihaknya terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik. BI menjelaskan bahwa setelah pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, pasar bergerak dinamis.

“Di mana pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024,” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya. 

Lebih lanjut Ramdan menyebut, BI tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention (intervensi di pasar valas pada transaksi spot dan DNDF, serta SBN di pasar sekunder) dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas  untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
