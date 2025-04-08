Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Umumkan Sikap Indonesia Hadapi Tarif Impor Trump Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |06:45 WIB
Prabowo Umumkan Sikap Indonesia Hadapi Tarif Impor Trump Hari Ini
Prabowo Nyatakan Sikap terhadap Tarif Trump Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sikap Indonesia terhadap keputusan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif impor pada Indonesia. 

Demikian hal tersebut diungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kepala Negara akan menyampaikan sikapnya pada acara Silaturahmi Ekonomi. 

"Jadi tunggu di acara di Bank Mandiri, Bapindo. Karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/4/2025). 

1. Sikap Prabowo

Pengumuman, kata Airlangga, mengenai tanggapan pemerintah Indonesia terhadap kebijakan baru yang ditetapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. 

"Bicara mengenai respons terhadap perekonomian, termasuk terkait dengan tarif," ujar dia. 

Dia menambahkan, kegiatan Silaturahmi Ekonomi yang digelar besok akan menghadirkan dari berbagai pihak terkait di sektor perekonomian, mulai dari ekonom, investor, hingga perwakilan masyarakat.

“Peserta besok dari ekonom, dari investor dan ada yang wakili pemred dan ada masyarakat termasuk sektor,” jelas dia.

Daftar Industri Paling Terpukul Kebijakan Tarif Trump

2. RI Siapkan Proposal Dagang untuk AS

Pemerintah sedang menyiapkan proposal dalam rangka negosiasi dagang dengan Amerika Serikat (AS), dengan fokus pada upaya mengurangi defisit perdagangan yang saat ini mencapai USD18 miliar. Adapun Airlangga bakal memimpin negosiasi dengan bertemu pemerintah AS paling lambat 17 April. 

Airlangga mengungkapkan, strategi yang disiapkan mencakup peningkatan volume impor dari AS dan evaluasi kebijakan tarif serta pajak impor.

“Kita ambil yang top 10 Indonesia import dan top 10 Indonesia ekspor. Contohnya ekspor Indonesia seperti elektronik dan sepatu. Tapi komponen yang Amerika butuhkan seperti semikonduktor, furniture kayu, hingga copper and gold justru tidak diberlakukan (tarif preferensial),” ujar Airlangga usai pertemuan dengan 100 asosiasi di kantornya

2. Daftar Barang AS ke Indonesia 

Top 10 impor Indonesia dari AS: 

1. (HS: 120190) kacang kedelai, pecah atau tidak dengan tarif. 
2. (HS: 271112) propana, cair sebesar.
3. (HS: 290110) hidrokarbon asiklik jenuh.
4. (HS: 999999) komoditas tidak di tempat lain ditentukan.
5. (HS: 270112) batubara bitumen, baik atau tidak dihancurkan, tidak diaglomerasi dengan tarif. 
6. (HS: 230330) menyeduh atau menyuling ampas dan sampah.
7. (HS: 271113) butana, cair.
8. (HS: 470321) bubur kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut, diputihkan atau diputihkan, konifer.
9. (HS: 880240) pesawat terbang dan tenaga lainnya pesawat dengan berat tanpa muatan diatas 15.000 kg.
10. (HS: 851762) mesin untuk resepsi, konversi dan transmisi.

Menurutnya, Indonesia akan fokus pada sejumlah komoditas penting seperti gandum, kapas, dan migas sebagai bagian dari peningkatan impor dari AS. 

 

