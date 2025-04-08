Syarat Trump Turunkan Tarif Impor, Pindahkan Pabrik ke AS

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan syarat supaya tarif impor yang dikenakan kepada mitra dagangnya bisa turun. Di mana kebijakan Trump tersebut telah memicu kekhawatiran terhadap masa depan perdagangan global.

Trump dengan tegas memperingatkan perusahaan dunia agar memindahkan produksinya ke Amerika Serikat. Bila tidak akan dikenai tarif masuk yang besar.

“Pesan saya kepada setiap bisnis di dunia sangatlah sederhana. Datang dan buatlah produk Anda di Amerika, dan kami akan memberikan Anda salah satu tarif pajak terendah dari negara mana pun di Bumi. Kami akan menurunkannya secara signifikan, bahkan dari pemotongan pajak awal era Trump," kata Trump dalam pidatonya.

“Tapi jika Anda tidak membuat produk di Amerika, maka akan dikenakan tarif dengan jumlah yang berbeda-beda, tetapi tetap sebuah tarif yang akan mengarah ratusan miliar dolar bahkan triliunan dolar ke dalam kas negara kita untuk memperkuat ekonomi dan membayar utang. Di bawah pemerintahan Trump, tidak akan ada tempat yang lebih baik di bumi untuk menciptakan lapangan kerja, membangun pabrik, atau mengembangkan perusahaan selain di Amerika Serikat yang tercinta ini,” tegas Trump.

Pernyataan Trump ini pun langsung menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu mitra dagang utama AS. Indonesia sendiri dikenai kenaikan tarif impor hingga 32%.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus segera melakukan negosiasi dengan AS perihal tarif impor tersebut. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah kosongnya posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS hingga saat ini.