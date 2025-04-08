Advertisement
HOT ISSUE

Prabowo: Saya Sedih Selama 6 Bulan Menteri Kerja Bakti, Sekarang Mulai Cair

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |15:05 WIB
Prabowo: Saya Sedih Selama 6 Bulan Menteri Kerja Bakti, Sekarang Mulai Cair
Prabowo: Saya Sedih Selama 6 Bulan Menteri Kerja Bakti, Sekarang Mulai Cair (Foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebut para Menteri dan Wakil Menteri dalam kabinetnya bekerja bakti selama enam bulan. Pasalnya, Menteri dan Wamen di Kabinet Merah Putih harus bekerja dengan anggaran yang terbatas.

“Kalau mereka mau kaya raya mereka bisa enggak usah masuk pemerintah, mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh menteri keuangan banyak yang enggak dapat mobil dinas, mereka kerja enam bulan ini kerja bakti tapi ya terima kasih sudah mulai cair diblokirnya sudah dibuka,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4/2025).

Prabowo mengaku optimistis karena kinerja dari para menterinya kini mulai membuahkan hasil. Salah satunya adalah distribusi pupuk yang langsung diberikan petani berdampak pada peningkatan produksi pangan.

“Dari pabrik pupuk langsung ke petani, Alhamdulillah pupuk yang tadinya langka banyak diselundupkan banyak di korupsi sekarang sudah sampai di desa-desa,” ucapnya.

 

