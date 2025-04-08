Tarif Impor Trump, Prabowo: Sekarang Terjadi Guncangan Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto buka suara soal kebijakan tarif impor Trump. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari kenaikan tarif impor sebesar 32% yang telah ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Prabowo menilai, dengan adanya kebijakan penetapan tarif impor Trump membuat banyak negara cemas, hingga menimbulkan ketidakpastian dunia.

"Apa yang terjadi sekarang, guncangan-guncangan dunia akibat negara ekonominya terkuat membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara, ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia, banyak negara yang cemas,” kata Prabowo dalam pidatonya di Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, sejak dulu para pendiri bangsa sudah menekankan bahwa perekonomian Indonesia harus bisa berdiri dengan sendirinya. Hal itu bertujuan agar Indonesia tidak bergantung pada kebijakan negara adidaya.

“Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita sejak dulu, termasuk saya sejak dulu saya sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar dia.

Indonesia Bakal Berunding dengan AS

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait tarif impor sebesar 32% ke Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Prabowo menyatakan akan membuka jalan untuk negosiasi atau berunding dengan AS.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri panen raya di Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

“Masa depan kita bagus, tantangan kita tidak ringan. Mungkin saudara mendengar dunia diguncang banyak masalah, di mana-mana perseteruan antara negara-negara besar, yang terakhir perang dagang kita juga kena. Tapi kita tenang, kita punya kekuatan juga nanti akan berunding,” ujar Prabowo.