Singgung Tarif Impor Trump, Sri Mulyani: Tak Berlaku Lagi Ilmu Ekonomi

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kebijakan tarif impor Trump. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor ke berbagai negara termasuk Indonesia yang dikenakan 32%.

Menurut Sri Mulyani, penerapan tarif impor Trump terhadap 60 negara menunjukkan ilmu ekonomi tidak berlaku lagi. Menurutnya, cara penghitungan tarif impor Trump tersebut tidak bisa dipahami semua ekonom yang sudah belajar ekonomi.

"Jadi ini sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Sri Mulyani menambahkan, dengan menutup defisit perdagangan maka tidak ingin bergantung lagi kepada negara lain. "Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu it's purely transactional, enggak ada landasan ilmu ekonominya," tambahnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengakui kebijakan tarif impor yang diterapkan Trump memberikan dampak dan risiko yang besar terhadap tatanan ekonomi global.

"Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama, kita tetap waspada. Kebijakan tarif AS menjadikan risiko yang luar biasa," katanya.