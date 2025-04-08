Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Singgung Tarif Impor Trump, Sri Mulyani: Tak Berlaku Lagi Ilmu Ekonomi

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |15:58 WIB
Singgung Tarif Impor Trump, Sri Mulyani: Tak Berlaku Lagi Ilmu Ekonomi
Singgung Tarif Impor Trump, Sri Mulyani: Tak Berlaku Lagi Ilmu Ekonomi
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kebijakan tarif impor Trump. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor ke berbagai negara termasuk Indonesia yang dikenakan 32%.

Menurut Sri Mulyani, penerapan tarif impor Trump terhadap 60 negara menunjukkan ilmu ekonomi tidak berlaku lagi. Menurutnya, cara penghitungan tarif impor Trump tersebut tidak bisa dipahami semua ekonom yang sudah belajar ekonomi.

"Jadi ini sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Sri Mulyani menambahkan, dengan menutup defisit perdagangan maka tidak ingin bergantung lagi kepada negara lain. "Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu it's purely transactional, enggak ada landasan ilmu ekonominya," tambahnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengakui kebijakan tarif impor yang diterapkan Trump memberikan dampak dan risiko yang besar terhadap tatanan ekonomi global.

"Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama, kita tetap waspada. Kebijakan tarif AS menjadikan risiko yang luar biasa," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161220/anindya_bakrie-8kQI_large.jpg
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160908/prabowo-Q8uP_large.jpg
Prabowo Puji Tim Ekonomi Berhasil Negosiasi Tarif Trump: Kita Tenang Tanpa Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157721/menko_airlangga-0f1Y_large.png
Kesepakatan Transfer Data Pribadi RI ke AS, Ini Penjelasan Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156610/tarif_impor-kBAL_large.jpg
Daftar Produk AS yang Bakal Turun Harga Usai RI Beri Tarif Nol Persen, iPhone Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156622/barang_impor-EW7p_large.jpg
Tak Semua Produk AS Masuk Indonesia Bebas Tarif Nol Persen, Barang Ini Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155823/prabowo-EBOF_large.jpg
Tarif Impor RI Jadi 19%, Hasil Negosiasi Prabowo dan Trump 17 Menit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement