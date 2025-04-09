Shopee Hadirkan Jagoan UMKM, Bukti Keahlian Pelaku Bisnis Kelola Usahanya

JAKARTA - Sepanjang eksistensinya, Shopee Indonesia berkomitmen selalu berinovasi untuk para pengguna dan juga sebagai wadah memajukan UMKM. Kali ini, Shopee menghadirkan terobosan program terbaru bertajuk Jagoan UMKM.

Program ini adalah kompetisi UMKM perdana berbasis reality show yang dirancang untuk membuktikan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka.

Kementerian UMKM RI mencatat jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 64 juta dengan kontribusi sebesar 61,07 persen terhadap PDB Indonesia. Membantu para pengusaha UMKM ini naik kelas menjadi tantangan bersama dari berbagai pihak baik pemerintah maupun pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Sekarang, bagaimana jika para pengusaha UMKM terbaik di Indonesia dipertemukan dalam sebuah kompetisi yang menantang strategi, kreativitas, dan ketangguhan bisnis mereka?

Program Jagoan UMKM menjadi wadah bagi para pengusaha lokal untuk mengasah keterampilan bisnis, berinovasi, dan bertransformasi secara profesional.

Melalui serangkaian tantangan, peserta akan diuji dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan operasional yang efisien, strategi pemasaran yang efektif, hingga pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, mereka juga berkesempatan mendapatkan bimbingan langsung dari para ahli bisnis terbaik di bidangnya.

“Kami sangat senang dapat meluncurkan Jagoan UMKM, inovasi program terbaru untuk memajukan bisnis para pengusaha UMKM di Indonesia. Misi kami untuk UMKM akan selalu sama, yaitu mendukung pertumbuhan produk lokal dan menjadi kawan dalam membantu UMKM naik kelas," ujar Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Christin Djuarto.