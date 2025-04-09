Cara Cek Apakah NIK KTP Terdaftar di Bansos PKH dan BPNT 2025

JAKARTA - Pemerintah terus menyalurkan Program Bansos Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat yang membutuhkan. Jika ingin tahu apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdaftar sebagai penerima manfaat kedua program tersebut, ada beberapa cara mudah yang dapat dilakukan untuk menghindari kekhawatiran terlewat bantuan sosial di tahun 2025.

Sebelumnya, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, anggota keluarga yang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sedangkan BPNT adalah bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli makanan di pedagang yang telah bekerja sama.

Jika ingin tahu apakah anda termasuk sebagai penerima bansos PKH atau BPNT 2025, anda dapay melakukan pengecekan secara online melalui situs web resmi Kementerian Sosial.

Cara Cek Apakah NIK KTP Terdaftar di Bansos PKH Dan BPNT 2025

1. Situs Resmi Kementerian Sosial (Kemensos):

- Kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id

- Masukkan data wilayah penerima manfaat (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa)

- Ketik nama lengkap sesuai dengan KTP

- Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar

- Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian

Sistem akan menampilkan informasi tentang jenis bantuan yang diterima dan status pencairannya jika nama anda terdaftar. Jika tidak terdaftar, akan muncul pemberitahuan "Tidak Terdaftar Peserta/PM".