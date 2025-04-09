Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Besaran Gaji PNS 2025 yang Heboh Diisukan Naik 16%

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |16:27 WIB
Segini Besaran Gaji PNS 2025 yang Heboh Diisukan Naik 16%
Segini Besaran Gaji PNS 2025 yang Heboh Diisukan Naik 16%
A
A
A

JAKARTA - Mengintip besaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2025. Gaji PNS 2025 dikabarkan naik 16% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, kabar ini belum dapat dipastikan di tengah efisiensi anggaran.

Terlebih lagi, pemerintah sudah menaikkan gaji PNS sebesar 8% pada 2024, sementara pensiunan PNS terakhir kali terjadi sebesar 12% yang berlaku efektif pada Januari 2024. 

Kebijakan ini secara resmi diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Lalu berapa gaji PNS untuk golongan I hingga IV di 2025? Berikut ini datanya:

Rincian gaji PNS berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil:

Golongan I

Ia: Rp1.685.700 – Rp2.522.600

Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700

Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700

Id: Rp1.999.900 – Rp2.901.400

Golongan II

IIa: Rp2.184.000 – Rp3.633.400

IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500

IIc: Rp2.485.900 – Rp3.958.200

IId: Rp2.591.000 – Rp4.125.600

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gaji Gaji PNS Naik Gaji PNS PNS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175619/kemenkeu-Or4P_large.jpg
Kemenkeu Akan Kaji Usulan Sistem Gaji Single Salary ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175446/pns-KgLP_large.jpg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175082/pns-O9ba_large.jpeg
Sistem Single Salary PNS, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji-Tunjangan hingga Bebas Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175136/pns-eaVu_large.png
Segini Rincian Gaji Pensiunan PNS yang Cair Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175079/purbaya-m3WK_large.jpg
Purbaya Diminta Terapkan Sistem Gaji Tunggal PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175067/pns-s3hp_large.jpeg
Single Salary Diterapkan, PNS Bisa Bebas Utang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement