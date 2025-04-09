Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertemuan Prabowo-MBZ Sepakati 8 Kerja Sama, Ini Daftarnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |23:02 WIB
Pertemuan Prabowo-MBZ Sepakati 8 Kerja Sama, Ini Daftarnya
Pertemuan Prabowo dan MBZ (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) mendengarkan secara langsung pengumuman delapan Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara.

Pengumuman tersebut dilakulan di akhir pertemuan bilateral kedua pemimpin negara yang digelar di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu (9/4/2025).

Kedelapan dokumen tersebut terdiri atas empat kerja sama antar-pemerintah (Government to Government/G-to-G) dan empat kerja sama antarpelaku usaha (Business to Business/B-to-B). 

Kerja sama tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis antara Indonesia dan PEA di berbagai bidang.

1. Empat MoU G-to-G yang diumumkan meliputi:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175998/prabowo-Hus9_large.jpg
3 Fakta Smelter Hasil Korupsi Rp300 Triliun hingga Prabowo Tak Tinggal Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175335/presiden_prabowo_lantik_kepala_bp_bumn-nJ8W_large.jpg
Sah! Prabowo Lantik Dony Oskaria Jadi Kepala BP BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175323/menko_airlangga-NyvC_large.jpeg
Capaian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Airlangga: Ekonomi Tetap Tumbuh di Atas 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174951/presiden_prabowo-nXhz_large.jpg
Harta Karun Tanah Jarang Capai Rp128 Triliun, Prabowo: Jangan Dicuri Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174792/presiden_prabowo-zl23_large.jpg
Aset Rampasan Korupsi Tambang Ilegal Diserahkan ke PT Timah, Ini Pesan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174788/prabowo_subianto-5LON_large.jpg
Prabowo Temukan Tumpukan Harta Karun Tanah Jarang, Nilainya Fantastis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement