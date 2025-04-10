Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng Prancis, RI Bakal Bangun LRT Bandung

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |09:24 WIB
Gandeng Prancis, RI Bakal Bangun LRT Bandung
Pertemuan Menhub dengan Menhub Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Menteri Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin membahas peluang kerja sama sektor transportasi. Salah satu yang akan digarap adalah LRT Bandung. 

Kedua menteri juga membahas kemitraan dan kerja sama terkait sektor transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian, serta penguatan dan pengembangan sumber daya manusia transportasi yang difokuskan pada pendidikan kompetensi, kejuruan, pelatihan, juga pendidikan vokasi di politeknik dan akademi transportasi binaan Kemenhub.

"Diskusi kali ini untuk memastikan kerja sama yang terjalin akan menghasilkan dampak nyata bagi kedua negara," ujar Menhub Dudy dalam keterangan resmi, Rabu (9/5/2025). 

Pada sektor perkeretaapian, dibahas potensi kerja sama pada proyek pengembangan Perkeretaapian Bandung, elektrifikasi Padalarang-Cicalengka, serta akselerasi rencana LRT Bandung.

Adapun peluang kerja sama sektor darat yang dibahas adalah peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas transportasi umum di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia, serta pembiayaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Medan dan Bandung yang akan berkontribusi pada sistem transportasi terpadu dan meningkatkan mobilitas.

Sektor perhubungan laut, kerja sama yang dibahas adalah pembaharuan MoU Certificate of Recognition (COR). Saat ini, MoU tersebut terdapat pada kategori 1, sehingga hanya Indonesia yang mengakui sertifikat pelaut Prancis. Ke depan, diharapkan MoU tersebut menjadi kategori 3 sehingga Indonesia dan Prancis saling mengakui.

 

