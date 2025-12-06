Banyak Diskon Tiket Transportasi, Menhub: Masyarakat Tetap Pilih Kendaraan Pribadi

JAKARTA - Berdasarkan hasil survey Kementerian Perhubungan mayoritas masyarakat yang melakukan mobilitas selama periode Natal dan Tahun baru masih menggunakan kendaraan pribadi, ketimbang moda tranportasi umum.

Meskipun pada saat yang bersamaan Pemerintah juga telah memberikan diskon untuk tarif tiket moda transportasi umum, seperti Kapal, hingga pesawat terbang. Kendaraan pribadi masih menjadi primadona masyarakat untuk melakukan mobilitas.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, sebanyak 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, baik luar maupun dalam provinsi, pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Terkait pemilihan moda transportasi, Menhub Dudy menyampaikan bahwa penggunaan mobil pribadi jadi yang terbanyak menurut hasil survei, angkanya mencapai 42,78 persen atau 51,12 juta orang.

Moda terbanyak berikutnya adalah sepeda motor sebesar 18,41 persen atau 22,00 juta orang, bus sebesar 8,17 persen atau 9,76 juta orang, mobil sewa sebesar 7,43 persen atau 8,87 juta orang, mobil travel sebesar 6,39 persen atau 7,64 juta orang.

Moda lain yakni pesawat sebesar 3,57 persen atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh sebesar 3,29 persen atau 3,94 juta orang, kapal penyeberangan sebesar 3,14 persen atau 3,75 juta orang, kapal laut sebesar 2,20 persen atau 2,62 juta orang, dan commuter line sebesar 1,93 persen atau 2,30 juta orang.

"Berdasarkan survey memang ada peningkatan pergerakan orang selama Nataru menjadi 119,5 juta orang. Paling besar menggunakan mobil pribadi, itu mencapai 42 persen," ujar Menhub dalam Media Briefing di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).