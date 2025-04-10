Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut MNC Kapital Ungkap Alasan Sediakan Layanan Ekosistem Digital untuk MODENA Group

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |23:04 WIB
Dirut MNC Kapital Ungkap Alasan Sediakan Layanan Ekosistem Digital untuk MODENA Group
Dirut MNC Kapital (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) resmi menjalin kemitraan strategis dengan MODENA Group sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem keuangan digital di Indonesia. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara kedua pihak yang mencakup MNC Financial Services, MODENA Pay, dan MotionPay.

1. Sediakan Layanan Infrastruktur

Direktur Utama MNC Kapital, Yudi Hamka menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh MODENA Group kepada MNC untuk menjadi mitra dalam menyediakan layanan infrastruktur keuangan digital bagi seluruh ekosistem MODENA.

“Pertama-tama, saya atas nama MNC Financial Services mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Michael dan MODENA Group, yang dalam hal ini kami dipercaya menjadi partner memberikan layanan digital financial infrastructure untuk ekosistemnya MODENA Group,” ujar Yudi saat ditemui usai acara di iNews Tower, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

2. Langkah Integratif

Menurut Yudi, kolaborasi ini merupakan langkah integratif yang sangat kuat. MODENA dikenal sebagai perusahaan global dengan kehadiran di lebih dari 40 negara serta reputasi yang kokoh di Indonesia, baik dari sisi kualitas produk maupun jangkauan pasarnya. 

 

