HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Wang Chuanfu, CEO dan Pendiri BYD yang Laris Manis Kalahkan Tesla

Rizky Darmawan , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |00:15 WIB
Harta Kekayaan Wang Chuanfu, CEO dan Pendiri BYD yang Laris Manis Kalahkan Tesla
Pendiri Mobil BYD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Wang Chuanfu, CEO dan Pendiri BYD yang laris manis kalahkan Tesla.
Nama Wang Chuanfu, pendiri sekaligus CEO BYD, kembali mencuat ke publik menyusul performa cemerlang perusahaannya yang terus melesat di tengah penurunan signifikan yang dialami pesaing utamanya, Tesla milik Elon Musk.

Dalam dua bulan pertama tahun 2025, penjualan Tesla di kawasan Eropa mengalami penurunan tajam hingga 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

1. Penurunan Penjualan Tesla

Menurut data Asosiasi Produsen Mobil Eropa (ACEA), jumlah kendaraan Tesla yang terjual hanya mencapai kurang dari 17.000 unit di wilayah Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara dalam Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, Tesla berhasil menjual sekitar 28.000 unit.

Ironisnya, penurunan penjualan Tesla terjadi bersamaan dengan tren kenaikan penjualan mobil listrik di Eropa secara keseluruhan. Penjualan kendaraan listrik di kawasan tersebut meningkat 28,4 persen dan mencapai 255.489 unit. Di Uni Eropa sendiri, lonjakan penjualan mencapai 15,2 persen.

 

