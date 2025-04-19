RI-AS Sepakat Perundingan Tarif Impor Selesai 60 Hari

JAKARTA - Perundingan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menunjukkan perkembangan signifikan.

Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato pada konferensi pers di Washington DC bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan negosiasi dalam kurun waktu 60 hari.

"Dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya," ucap Menko Airlangga, pada Jumat (18/4/2025).

1. Format dan Ruang Lingkup

Menko Airlangga menambahkan bahwa format dan cakupan perjanjian yang akan dibahas telah disetujui. Ini termasuk kerjasama perdagangan dan investasi, kemitraan di sektor mineral penting, dan upaya untuk memperkuat keandalan rantai pasok yang tangguh.

"Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut dan scoping-nya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliability daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi," ucapnya.