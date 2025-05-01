Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Negosiasi Tarif Trump, Menko Airlangga: Tunggu Saja, Proses Sedang Berjalan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |08:33 WIB
Update Negosiasi Tarif Trump, Menko Airlangga: Tunggu Saja, Proses Sedang Berjalan
Menko Airlangga Mengupdate Proses Negosiasi Tarif Trump. (Foto: Okezone.com/Kemenko Perekonomian. (Foto: Okezone.com/Kemenko)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pembaruan terkait proses negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Ia menyampaikan bahwa proses negosiasi saat ini masih berlangsung dan telah memasuki tahap pembahasan teknis.

“Terkait tarif, prosesnya masih berjalan. Jadi kita tunggu saja,” ujar Menko Airlangga singkat di kantornya, Kamis (1/5/2025).

Ketika ditanya mengenai kemungkinan keberangkatan kembali delegasi Indonesia ke AS untuk melanjutkan perundingan, Airlangga menjawab hati-hati:

“Kita tunggu juga. Karena ada tim teknis, semuanya masih tahap awal,” katanya.

Negosiasi Tarif Trump, Indonesia Tambah Impor Produk AS

Terkait kemungkinan perusahaan lain selain Indorama yang akan berinvestasi di AS sebagai bagian dari potensi kesepakatan, Airlangga enggan memberikan rincian lebih lanjut.

“Kita lihat saja dulu, satu per satu,” ujarnya.

Ia juga menanggapi soal potensi pembatalan investasi oleh Indorama jika arah negosiasi berubah. Airlangga menegaskan bahwa arah negosiasi tetap konsisten.

“Kita negosiasinya arahnya sama,” tegasnya.

Latar Belakang Negosiasi Tarif

Seperti diketahui, pemerintah AS tengah mempertimbangkan penerapan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap ekspor Indonesia.

Sebagai respons, pemerintah Indonesia mengambil jalur negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

 

Halaman:
1 2
