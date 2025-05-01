Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Umumkan Pemenang BRImo FSTVL 2024, Nasabah BRI Bawa Pulang Mobil BMW

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |18:25 WIB
Umumkan Pemenang BRImo FSTVL 2024, Nasabah BRI Bawa Pulang Mobil BMW
Umumkan Pemenang BRImo FSTVL 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan digital unggulan melalui program loyalitas tahunan bertajuk BRImo FSTVL 2024.

1. Pengguna BRImo

Program ini merupakan bentuk apresiasi terhadap loyalitas nasabah pengguna super apps BRImo, yang kini menjadi pilihan utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial secara digital.

Digelar sejak 1 Oktober 2024 hingga 31 Maret 2025, BRImo FSTVL menyediakan lebih dari 100.000 hadiah langsung melalui penukaran BRIpoin serta ribuan hadiah undian eksklusif bagi nasabah yang aktif meningkatkan saldo dan bertransaksi menggunakan BRImo.

Program ini tak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan bisnis BRI secara signifikan. Tercatat, selama periode berlangsung saldo tabungan nasabah pengguna BRImo tumbuh 13.06% atau meningkat sekitar Rp26,5 triliun dan Jumlah User BRImo tumbuh 10,88%, atau dengan pertumbuhan jumlah user BRImo mencapai 2,9Juta User. 

 

