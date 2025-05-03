Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berapa Pendapatan YouTube dr Richard Lee?

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |22:10 WIB
Berapa Pendapatan YouTube dr Richard Lee?
Berapa pendapatan youtube dr Richard Lee. (Foto; Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Berapa pendapatan youtube dr Richard Lee. dr Richard dikenal sebagai seorang dokter kecantikan yang juga aktif sebagai pembuat konten di YouTube, menyajikan berbagai informasi tentang estetika dan perawatan kulit. 

Popularitasnya di platform digital ini menimbulkan ketertarikan publik mengenai besaran pendapatan yang diperolehnya dari saluran YouTube tersebut.

Berdasarkan informasi dari situs analisis StarStat, pendapatan tahunan dr. Richard Lee melalui YouTube diperkirakan mencapai sekitar USD361 ribu atau setara Rp6,03 miliar (kurs Rp16.729 per USD).Diperkirakan bahwa pendapatan bulanan dari iklan berjumlah sekitar Rp466 juta. 

Selain itu, pendapatan total dr. Richard Lee dari semua platform media sosial, termasuk YouTube, Instagram, dan TikTok, berkisar antara Rp2,2 miliar hingga Rp3 miliar setiap tahunnya.

Dalam beberapa kali wawancara, dr. Richard Lee menyatakan bahwa penghasilan dari YouTube sebenarnya bukanlah sumber utama pendapatannya. Ia memperkirakan pendapatan tahunan yang didapat dari platform tersebut berfluktuasi antara Rp2,5 miliar hingga Rp3,5 miliar. Ia menekankan bahwa bisnis klinik kecantikan dan produk perawatan kulit yang dimilikinya tetap menjadi sumber pendapatan utama.

