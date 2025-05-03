Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Aman dan Mudah Gestun Spaylater Sendiri

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |01:31 WIB
Cara Aman dan Mudah Gestun Spaylater Sendiri
Gesek Tunai Spaylater (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara aman dan mudah gestun Spaylater Sendiri. Ingin tahu gesek tunai menggunakan Shoppe Paylater dengan aman dan mudah? Berikut cara gestun aman dan mudah yang akan membantu anda untuk menghindari potensi terkena pemblokiran akun dan resiko besar lainnya.

Sekedar informasi, gesek tunai (gestun) Shopee Paylater adalah cara untuk mencairkan limit saldo dari kartu kredit atau paylater menjadi uang tunai.

1. Layanan Kredit

Sementara, Spaylater atau Shopee Paylater merupakan layanan kredit Shopee yang memungkinkan konsumen membeli barang sekarang dan membayarnya kemudian. Fitur ini memungkinkan konsumen bisa mendapatkan barang tanpa harus membayar langsung.

Namun, Shopee Paylater tidak bisa ditarik secara tunai. Tetapi banyak orang menggunakan metode alternatif seperti gestun sebagai pengganti penarikan tunai secara langsung dari Shopee PayLater.

Salah satu alasan terbesar mengapa orang memilih untuk melakukan gestun Shopee PayLater sendiri karena, flesibilitas dalam pemanfaatan dana. Dana yang sudah dicairkan bisa digunakan untuk membayar tagihan, modal usaha, atau pembayaran tagihan serta kebutuhan mendesak lainnya.

 

