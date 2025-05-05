Advertisement
HOME FINANCE

Yuk Cicil Emas di Pegadaian, Ada Promo Diskon hingga Jutaan Rupiah

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |19:59 WIB
Yuk Cicil Emas di Pegadaian, Ada Promo Diskon hingga Jutaan Rupiah
Pegadaian hadirkan promo Cicil Emas dengan diskon hingga jutaan rupiah. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Pegadaian berikan promo Cicil Emas dengan diskon hingga jutaan rupiah untuk seluruh sahabat Pegadaian yang ingin berinvestasi dengan instrumen emas. Promo ini sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat atas tren borong emas yang mulai terjadi pada awal April lalu, sehingga masyarakat bisa turut merencanakan masa depan finansial mulai dari sekarang.

Program Cicil Emas merupakan layanan pembiayaan emas batangan untuk masyarakat baik secara personal maupun kelompok arisan secara angsuran dengan tenor yang fleksibel.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menjelaskan, program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bertransaksi melalui aplikasi Pegadaian Digital dan Pegadaian Syariah Digital atau Agen Pegadaian dan Agen Pegadaian Syariah.

“Banyak masyarakat yang ingin ikut berinvestasi, tapi terkadang ada kebutuhan mendesak lainnya sehingga tidak bisa membeli emas fisik secara tunai. Untuk itu Pegadaian memberikan opsi investasi emas seperti Tabungan Emas dan Cicil Emas. Saat ini ada promo Cicil Emas, berupa diskon uang muka senilai Rp25 ribu per gram," kata Damar.

Lebih lanjut, Damar mengatakan, masyarakat bisa bertransaksi melalui Pegadaian Digital dan Agen Pegadaian, baik yang konvensional maupun syariah yang juga menawarkan cara mudah dan aman untuk berinvestasi emas sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk mendapatkan diskon promo Cicil Emas tersebut, masyarakat dapat menggunakan kode promo DISKONEMAS. Diskon tersebut berlaku untuk transaksi emas batangan mulai dari denominasi 5 gram, dengan uang muka maksimal 20 persen. Namun yang perlu diingat, promo diskon tersebut tidak dapat digabung dengan promo aktif lainnya.

