Lonjakan Pengangguran di Indonesia Tembus 7,28 Juta Orang Imbas Badai PHK

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menanggapi soal maraknya pemberitaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada awal tahun 2025 dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam data ketenagakerjaan.

1. Ada Peningkatan Penduduk Usia Bekerja

Amalia menjelaskan bahwa data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS merekam kondisi ketenagakerjaan pada bulan Februari 2025 dan membandingkannya dengan Februari 2024. Berdasarkan hasil survei tersebut, BPS mencatat adanya peningkatan penduduk usia bekerja dan jumlah angkatan kerja.

"Dengan memperhatikan hasil survei yang dilakukan oleh BPS, tentunya kita bisa menangkap tadi yang saya sampaikan adanya peningkatan penduduk usia bekerja dan juga ada peningkatan jumlah penduduk atau peningkatan jumlah angkatan kerja," ujar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/5/2025).

2. Pengangguran Meningkat

Namun, seiring dengan peningkatan jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang tidak bekerja juga mengalami peningkatan.

"Nah dari situ kemudian ternyata yang jumlah orang bekerjanya mengalami peningkatan, tetapi jumlah orang yang tidak bekerja juga mengalami peningkatan," lanjut Amalia.