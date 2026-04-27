Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Izin Dicabut, Toba Pulp Lestari PHK Massal Karyawan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |07:28 WIB
PHK Karyawan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Emiten produsen pulp, PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU), resmi memberlakukan kebijakan perampingan organisasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara massal. 

Langkah ini diambil perseroan sebagai respons atas adanya perubahan status izin konsesi lahan yang mereka kelola.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (27/4/2026) jajaran manajemen INRU telah melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan PHK tersebut kepada pihak terkait pada periode 23 hingga 24 April 2026. Rencananya, kebijakan ini akan mulai berlaku secara efektif per tanggal 12 Mei 2026 mendatang.

Manajemen mengungkapkan bahwa langkah berat ini merupakan konsekuensi langsung dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang memicu dihentikannya seluruh aktivitas pemanfaatan hutan di wilayah operasional perusahaan.

"Kegiatan operasional pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan," tulis manajemen dalam dokumen resmi tersebut, seperti dikutip pada Senin (27/4/2026).

Menyinggung perihal konsekuensi hukum, perseroan menyatakan tengah bersiap menghadapi kemungkinan munculnya perselisihan hubungan industrial. Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui bahwa gugatan dari para pekerja yang terdampak oleh kebijakan efisiensi ini merupakan risiko yang sudah diantisipasi oleh perusahaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3212025/phk-SrYs_large.jpg
4 Fakta Sinyal PHK Besar-besaran 3 Bulan Lagi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3210986/phk-JSCW_large.jpg
Buruh Ungkap Ada Sinyal PHK Besar-besaran 3 Bulan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207220/phk-rVte_large.png
Aturan Nikotin dan Tar Rokok Diperketat Bisa Picu PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205834/phk-ntUR_large.jpeg
359 Orang Jadi Korban PHK di Awal 2026, Ini Datanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204214/phk-wCeR_large.jpg
4 Fakta PHK Pekerja Mie Sedaap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203606/menaker-BgiT_large.png
Reaksi Menaker soal PHK Massal Mie Sedaap Imbas THR Jelang Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement