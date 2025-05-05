Presiden Prabowo Kagum dengan Cara Jokowi Tekan Inflasi: Tak Diajarkan di Harvard atau MIT

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar hari ini. Prabowo menyoroti kontribusi besar Jokowi, terutama dalam fase awal pemerintahan.

Menurut Prabowo, pengalaman Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota sangat berperan dalam menekan inflasi. Kebijakan dan pendekatan yang diterapkan di tingkat daerah tersebut kemudian dibawa ke tingkat nasional saat Jokowi menjadi presiden.

“Saya katakan jujur, bukan karena mas Gibran ada di sebelah saya. Ini salah satu hasil dari manajemen Pak Jokowi. Mungkin beliau punya pengalaman saat jadi Wali Kota, dia jadi ngerti dan manage inflasi. Ini enggak ada di buku, enggak diajarkan di Harvard atau MIT,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo juga menyebut, saat ini Indonesia berhasil mencapai surplus produksi pangan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia menilai, keberhasilan ini juga tak lepas dari peran Jokowi.

"Surplus produksi ini tidak sedikit merupakan jasa Pak Jokowi sebagai presiden," ungkap Prabowo.