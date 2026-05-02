Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Potongan Ojol Dipangkas Jadi 8 Persen, Pengemudi Lebih Diuntungkan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |09:03 WIB
6 Fakta Potongan Ojol Dipangkas Jadi 8 Persen, Pengemudi Lebih Diuntungkan
Presiden Prabowo Subianto menetapkan potongan maksimal aplikator ojek daring (ojol) sebesar 8 persen. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan potongan maksimal aplikator ojek daring (ojol) sebesar 8 persen melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Kebijakan yang diumumkan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026), di kawasan Monumen Nasional (Monas) ini juga mewajibkan perlindungan sosial bagi pengemudi serta mendorong perubahan skema industri seiring keterlibatan pemerintah melalui Danantara.

Kebijakan tersebut membuat pengemudi kini berhak menerima minimal 92 persen dari total pendapatan, meningkat dari sebelumnya sekitar 80 persen.

Berikut fakta-fakta menarik terkait potongan driver ojol hingga kesejahteraan para pengemudi, Sabtu (2/5/2026): 

1. Potongan Ojol Dipangkas Jadi 8 Persen

Presiden Prabowo menegaskan bahwa potongan sebesar 20 persen yang selama ini diterapkan aplikator dinilai memberatkan pengemudi.

“Saudara-saudara sekalian, ojol kerja keras, mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Masa disetor 20 persen? Saya tidak setuju. Harus di bawah 10 persen,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah secara resmi membatasi potongan aplikator maksimal 8 persen. Dengan demikian, pembagian pendapatan berubah signifikan, di mana pengemudi memperoleh porsi lebih besar dari sebelumnya.

2. Wajib Dapat Jaminan Sosial

Selain mengatur pembagian pendapatan, Perpres tersebut juga mewajibkan penyediaan perlindungan sosial bagi pengemudi ojol.
Prabowo menyebut pengemudi harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, serta asuransi kesehatan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3215942//ojek_online-JSV9_large.jpg
Sikap Gojek dan Grab Usai Prabowo Pangkas Potongan Ojol Jadi 8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215506//krl-DzEu_large.jpg
6 Fakta Instruksi Prabowo Usai Tabrakan Maut Kereta di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215895//ojol-jQEs_large.jpg
Aturan Baru Ojol, Potongan Driver Maksimal 8 Persen dan Wajib JKK serta Asuransi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215836//prabowo_buruh-Ee4Q_large.jpg
Buruh Harap Prabowo Bisa Buka Banyak Loker di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215863//gojek-gWlh_large.jpg
Gojek Buka Suara Usai Prabowo Terbitkan Perpres Potongan Ojol Jadi 8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215833//buruh-eUoA_large.jpg
May Day di Monas Lebih Semarak, Ini Harapan Buruh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement