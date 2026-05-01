May Day di Monas Lebih Semarak, Ini Harapan Buruh

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monumen Nasional pada hari ini berlangsung meriah. (Foto: Okezone.com/Tangguh)

JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monumen Nasional pada hari ini berlangsung meriah.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan kali ini dikemas dengan konsep pesta rakyat yang menghadirkan hiburan serta pelaku UMKM dan turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah buruh yang hadir memberikan tanggapan beragam terhadap suasana May Day tahun ini. Salah satu buruh asal Cikarang, Febri, menilai perayaan tersebut terasa lebih meriah dibandingkan sebelumnya.

"Lebih meriah, lebih berbaur, terus banyak UMKM, dan lebih enak saja dibandingkan sebelumnya," ungkapnya, Jumat (1/5/2026).

Namun, tidak semua buruh merasakan hal yang sama. Buruh lainnya, Rina, mengaku kondisi di lapangan terasa lebih panas, baik dari segi cuaca maupun situasi. Sementara itu, Wanda justru melihat sisi positif dari keramaian tersebut.