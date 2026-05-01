HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruh Harap Prabowo Bisa Buka Banyak Loker di Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |17:05 WIB
Buruh Harap Prabowo Bisa Buka Banyak Loker di Indonesia
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di kawasan Monumen Nasional. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di kawasan Monumen Nasional mendapat respons positif dari para buruh. Salah satu buruh, Febri, menilai kehadiran kepala negara tersebut menjadi bentuk perhatian dan penghargaan terhadap kaum pekerja.

"Berarti Presiden itu lebih menghargai kita sebagai buruh dan lebih mendukung, tidak memandang sebelah mata seperti yang lain," sebutnya, Jumat (1/5/2026).

Ia menyampaikan harapan agar pemerintah ke depan semakin memperhatikan kesejahteraan buruh secara merata.

“Harapannya semakin lebih diperhatikan lagi, semakin disamaratakan,” tambah Febri.

Sementara itu, buruh lain, Rina, berharap kondisi dunia usaha di Indonesia dapat membaik sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

