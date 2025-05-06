Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

24.036 Pekerja Kena PHK per April 2025, Lapangan Kerja di Mana?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |15:56 WIB
24.036 Pekerja Kena PHK per April 2025, Lapangan Kerja di Mana?
24.036 Pekerja Kena PHK per April 2025, Lapangan Kerja di Mana? (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pengusaha buka suara soal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Tercatat, sebanyak 24.036 pekerja kena PHK hingga April 2025.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menyampaikan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) jauh lebih penting untuk dipikirkan, dibandingkan dengan isu angka PHK pada 2025.

1. Penciptaan Lapangan Kerja

Bob mengatakan gelombang PHK tidak hanya terjadi di Indonesia. Salah satu bank besar di Singapura juga berencana untuk mengurangi 4 ribu tenaga kerja dalam beberapa waktu ke depan.

"Persoalannya bagaimana yang PHK, bisa dapat kerja lagi. Itu sebenarnya yang kita harus siapkan. Jadi kita terlalu banyak konsentrasi di PHK, tapi lupa bagaimana menciptakan lapangan kerja. Itu yang jauh lebih penting lagi," ujar Bob di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dia  menyebut Indonesia tidak boleh terlalu banyak berkonsentrasi terhadap masalah PHK. Saat ini yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah bahu-membahu untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mengalami PHK.

2. PHK Persoalan yang Kompleks

Lebih lanjut, Bob mengatakan, PHK adalah persoalan yang kompleks dan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ia menyebut, masalah perekonomian yang menjadi salah satu penyumbang PHK, sudah terjadi sejak 2019 atau sebelum COVID-19.

"Bukan baru lagi, dan juga implikasi ada perang dagang dan juga perang Ukraina dan Rusia. Jadi banyak faktor, tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara lain juga sama," imbuhnya.

 

