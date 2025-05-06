Kantor Akuntan Publik Terbesar Dunia PHK Massal 1.500 Pekerja

JAKARTA - Kantor akuntan publik terbesar di dunia melakukan PHK massal terhadap 1.500 pekerja di Amerika Serikat (AS). Dikabarkan bahwa jumlah pengurangan pekerja tersebut setara 2% dari jumlah karyawan.

Diketahui bahwa Kantor Akuntan Publik PwC telah merekrut lebih dari 75.000 karyawan di Amerika Serikat, demikian dilansir dari Reuters, Selasa (6/5/2025).

“Ini keputusan yang sulit, kami melakukannya dengan saksama, penuh pertimbangan akan dampaknya terhadap karyawan kami, kami menghargai bahwa tingkat penurunan karyawan yang rendah selama beberapa tahun terakhir telah membuat kami perlu mengambil langkah ini,” ujar Juru Bicara dari Kantor Akuntan Publik PwC.

Pada tahun terakhir, Reuters melaporkan bahwa kantor PwC sedang mempertimbangkan untuk memangkas hingga separuh jumlah staf audit jasa keuangannya di China. Pengurangan karyawan dilakukan seiring adanya penyelidikan regulatif dan berkurangnya jumlah klien yang berdampak pada prospek bisnisnya.