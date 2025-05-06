Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kantor Akuntan Publik Terbesar Dunia PHK Massal 1.500 Pekerja

Nadzre Ayyara Fadl , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |12:51 WIB
Kantor Akuntan Publik Terbesar Dunia PHK Massal 1.500 Pekerja
Kantor Akuntan Publik Terbesar Dunia PHK Massal 1.500 Pekerja (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kantor akuntan publik terbesar di dunia melakukan PHK massal terhadap 1.500 pekerja di Amerika Serikat (AS). Dikabarkan bahwa jumlah pengurangan pekerja tersebut setara 2% dari jumlah karyawan. 

Diketahui bahwa Kantor Akuntan Publik PwC telah merekrut lebih dari 75.000 karyawan di Amerika Serikat, demikian dilansir dari Reuters, Selasa (6/5/2025).

“Ini keputusan yang sulit, kami melakukannya dengan saksama, penuh pertimbangan akan dampaknya terhadap karyawan kami, kami menghargai bahwa tingkat penurunan karyawan yang rendah selama beberapa tahun terakhir telah membuat kami perlu mengambil langkah ini,” ujar Juru Bicara dari Kantor Akuntan Publik PwC.

Pada tahun terakhir, Reuters melaporkan bahwa kantor PwC sedang mempertimbangkan untuk memangkas hingga separuh jumlah staf audit jasa keuangannya di China. Pengurangan karyawan dilakukan seiring adanya penyelidikan regulatif dan berkurangnya jumlah klien yang berdampak pada prospek bisnisnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950/phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170389/bahlil-yK3M_large.jpg
Heboh Shell PHK Karyawan Imbas Stok BBM Kosong, Bahlil: Kalau Kurang Beli ke Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169002/phk-qxF8_large.png
Heboh Isu PHK Massal, Gudang Garam: 309 Karyawan Pensiun Sukarela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168895/phk-Ifgk_large.jpg
Heboh Gudang Garam PHK Massal, Ternyata Ada Tawaran Pensiun Dini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement