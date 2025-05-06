10 Orang Terkaya di Indonesia 2025, Ada yang Punya Harta Rp447,7 Triliun

JAKARTA - Berikut 10 daftar orang terkaya di Indonesia 2025. Mereka masuk ke dalam jajaran miliarder dunia versi Forbes edisi Mei 2025.

10 orang terkaya di Indonesia ini memiliki kekayaan luar biasa dari beragam jenis usaha mereka, mulai dari sektor perbankan, rokok, petrokimia, sumber energi terbarukan, batubara, hingga layanan pusat data.

Lalu, siapa sajakah 10 orang dengan kekayaan terbanyak di Indonesia pada tahun 2025? Berikut adalah daftar 10 orang terkaya di Indonesia yang masuk jajaran miliarder dunia edisi Mei 2025, dilansir oleh Forbes billionaires secara real time, Jakarta, Senin (5/5/2025).

1. Low Tuck Kwong USD27,3 miliar

Urutan pertama orang terkaya di Indonesia yang masuk dalam jajaran miliarder dunia edisi Mei, 2025 ada sosok bernama Low Tuck Kwong. Ia dikenal sebagai raja industri batu bara di Indonesia dengan total kekayaan sebesar USD27,3 miliar atau setara Rp447,7 triliun (dengan kurs Rp16.400 per USD) yang berasal dari industri batu bara.

2. Robert Budi Hartono USD22,6 miliar

R Budi Hartono menempati posisi kedua sebagai orang terkaya di Indonesia pada tahun 2025 dengan total kekayaan sebesar USD22,6 miliar atau setara dengan Rp370,6 triliun yang berasal dari sektor perbankan hingga industri rokok.